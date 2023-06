 AKTIE IM FOKUS 2: MDax-Rückkehrer Evotec stark - Citi-Studie sorgt für Fantasie

(neu: Kurs, Experten und mehr Hintergrund)

FRANKFURT Eine Kaufempfehlung der Citigroup hat die Aktien von Evotec am Donnerstag kräftig angetrieben. Vor allem die Einstufung als möglicher "Tesla der Biologika-Hersteller" klingt reizvoll - und sorgt für Fantasie. Die Evotec-Aktie kletterte am Vormittag über die 23-Euro-Marke auf den höchsten Stand seit Ende August 2022. Zuletzt gewann sie neun Prozent.

Citigroup-Analyst Peter Verdult hatte sein Kursziel von 21,00 auf 31,60 Euro kräftig nach oben geschraubt. Im besten Fall hält er gar 48 Euro für möglich und damit mehr als eine Verdoppelung des Kurses.

Die Story der hauseigenen Plattform Just - Evotec Biologics, mit der die Bayern seit Jahren werben, habe durch den jüngsten Deal mit der Novartis-Tochter Sandoz enorm an Kontur gewonnen, lobte Verdult. Für die möglichen 640 Millionen US-Dollar an Entwicklungs-Meilensteinzahlungen, die der Kontrakt mit den Schweizern vorsehe, sieht er "relativ geringe Risiken".

Wegen eines Cyberangriffs hatte Evotec seinen testierten Geschäftsbericht für 2022 vor wenigen Wochen nicht fristgerecht vorlegen können, weshalb die Deutsche Börse die Aktie kurzfristig aus dem MDax herausnahm - zwei Ereignisse, die den Kurs belastet hatten.

Seit dem Zwischentief Anfang Mai erfreuen sich die Papiere bei Anlegern aber wieder größerer Beliebtheit, der Kurs hat in dieser Zeit um die Hälfte zugelegt. Inzwischen steht auch fest, dass Evotec in den Index der mittelgroßen Werte am 19. Juni zurückkehren wird. Der Geschäftsbericht liegt vor, somit steht einer Wiederaufnahme nichts mehr im Weg./ajx/ag/jha/

