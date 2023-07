 AKTIE IM FOKUS 2: Puma trotzen dem schwachen Branchentrend

(neu: weiterer Analystenkommentar, Quartalszahlen und Branchenaspekt)

FRANKFURT Aktien von Puma haben am Mittwoch zugelegt. Zuletzt waren sie mit plus 2,2 Prozent auf 57,50 Euro zweitgrößter Gewinner im MDax hinter Hochtief . Puma knüpften damit an die Erholungs-Rally an, die Anfang Juni begonnen hatte und die Aktien von unter 44 Euro bis auf knapp 60 Euro geführt hatte.

Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse bei Puma um knapp sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei gut elf Prozent. Angetrieben wurde das Wachstum von der europäischen Region EMEA sowie der anhaltenden Erholung im Großraum China. In Nordamerika sanken die Erlöse jedoch im Zuge eines von Rabatt geprägten Großhandels. Puma bekräftigte den Ausblick für das laufende Jahr, ließ sich gleichzeitig aber Luft nach oben.

"Das Unternehmen bleibt auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele", schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Nach den Zahlen des Wettbewerbers Adidas sei es gut zu sehen, dass Puma beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten habe - auch wenn das teilweise Preisnachlässen geschuldet sei.

"Das starke währungsbereinigte Wachstum in den Regionen EMEA und Asien dürfte den Kapitalmarkt beeindrucken", schrieb Analyst Thoams Maul von der DZ Bank. Positiv wertete der Experte auch den Rückgang der Lagerbestände. Diese lägen nur noch um rund acht Prozent über dem Vorjahresniveau, die von Puma angestrebte Normalisierung sei gelungen.

Schwache Wachstumsdaten des französischen Luxusgiganten LVMH vom Vorabend belasteten Puma nicht. Anders sah es bei Hugo Boss und Adidas aus. Diese gaben um jeweils gut ein Prozent nach, während LVMH in Paris um vier Prozent fielen.