AKTIE IM FOKUS: About You sacken weiter ab nach endgültigen Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Online-Modehändler About You hat die Anleger am Dienstag mit endgültigen Quartalszahlen sowie den angekündigten Kostensenkungen nicht überzeugt. Mit einem Minus von knapp drei Prozent auf 5,88 Euro knüpften die Aktien an den gestrigen Rückschlag nach einer mehrtägigen Erholung an und zählten zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDax .