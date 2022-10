 AKTIE IM FOKUS: Adidas mit deutlichem Kursrutsch nach erneuter Prognosesenkung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Aktien von Adidas droht am Freitag ein massiver Kursrutsch. Beim Broker Lang & Schwarz sackten die Papiere der Herzogenauracher um 6,7 Prozent auf 107,12 Euro ab - und damit unter ihr jüngstes Xetra-Tief seit 2016. Die UBS-Expertin Zuzanna Pusz kann sich sogar zweistellige Kursverluste vorstellen.

FRANKFURT Am Vorabend senkte Adidas wegen teils hausgemachter Probleme in China, einer schleppenden Nachfrage in vielen Ländern und steigender Kosten seine Geschäftsprognose für 2022 bereits zum dritten Mal.

"Deutlich gesenkte Gewinnziele, kein neuer Konzernchef in Sicht und das Risiko, dass man die hochprofitable Marge Yeezy verliere - da gibt es kaum Unterstützung für die Aktie", so Pusz.