AKTIE IM FOKUS: Anleger fliehen nach Prognosesenkung aus New Work

FRANKFURT (dpa-AFX) -Eine Prognosekürzung hat den Anlegern von New Work am Donnerstag den Tag verdorben. Die Papiere der Xing-Mutter rutschten auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Monaten. Am Nachmittag betrug das Minus mehr als 18 Prozent auf 133,80 Euro, womit sie im moderat schwächeren SDax der kleineren Börsenwerte der mit Abstand größte Verlierer waren.