 AKTIE IM FOKUS: Aurubis schwach - MS: Ergebnis enttäuscht auf den zweiten Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Nach Geschäftszahlen sind Aktien von Aurubis am Montagmorgen deutlich abgesackt. Mit minus 6,4 Prozent auf 79,08 Euro wackelt hier wieder die 50-Tage-Linie. Analyst Ioannis Masvoulas von Morgan Stanley stellte klar, dass das Vorsteuerergebnis der Kupferhütte nur dank einer Versicherungszahlung auf den ersten Blick so gut aussehe. Auf bereinigter Basis seien die Erwartungen ebenso verfehlt worden wie beim Finanzmittelfluss (Cashflow). Der bestätigte Jahresausblick sei allerdings ohne negative Überraschungen, so Masvoulas.