 AKTIE IM FOKUS: Bayer steigt - Bericht über mögliche Abspaltung von Crop Science

FRANKFURT (dpa-AFX) -Ein Bericht der "Platow Börse" über eine etwaige Abspaltung der Sparte Crop Science durch den Bayer -Konzern hat am Freitag im nachbörslichen Handel den Aktienkurs angetrieben. In der Spitze legten die Papiere auf Tradegate um 4,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Hauptgeschäft auf 51,10 Euro zu. Zuletzt betrug das Plus noch 2,5 Prozent auf 50 Euro.

FRANKFURT Den Angaben zufolge soll Bayer-Chef Bill Anderson an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte arbeiten, um sie nach dem Vorbild von Siemens Energy an die Börse zu bringen. Unter Marktteilnehmern wurde über diese Option in der Vergangenheit immer wieder spekuliert. Skeptiker halten dem allerdings entgegen, dass mit dem Unkrautvernichter Glyphosat noch immer Risiken verbunden seien, die einem sogenannten Spinoff entgegenstünden.