AKTIE IM FOKUS: Baywa erholen sich nach Empfehlung an 50-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Baywa sind am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank mit fast 9 Prozent Kursplus an ihre 50-Tage-Linie geklettert. Die Papiere des Agrarkonzerns kosteten wieder 34,85 Euro, nachdem sie sich am Mittwoch noch ihrem Jahrestief bei 30,30 Euro genähert hatten.