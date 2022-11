AKTIE IM FOKUS: Bodenbildung von Uniper nimmt weiter Formen an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Bei Uniper nimmt die Bodenbildung am Donnerstag weiter Formen an. Die Papiere des Energiekonzerns kletterten um weitere 26 Prozent auf 6,90 Euro - das höchste Niveau seit August. Zwischenzeitlich hatten sie im Zuge der Gas-Krise und dem Aus für Nordstream 2 im Jahr 2022 rund 94 Prozent verloren auf ein Rekordtief von 2,55 Euro. Uniper hatte Ende Oktober den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Am 19. Dezember findet daher eine außerordentliche Hauptversammlung statt.