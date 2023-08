 AKTIE IM FOKUS: Cancom rutschen weiter ab - Analysten bewerten Zahlen negativ

FRANKFURT (dpa-AFX) -Cancom -Aktien haben am Mittwoch ihre steile Talfahrt fortgesetzt. Sie büßten am Vormittag weitere 7,2 Prozent auf 23,82 Euro ein. Schon am Vortag waren der Quartalsbericht und eine Prognosesenkung am Markt negativ aufgenommen worden.

FRANKFURT Mit dem Kursrutsch am Mittwoch zählte der IT-Dienstleister zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDax . Zudem setzten sich die Titel noch weiter von der 21-Tage-Linie, die als Gradmesser für die kurzfristige Kursentwicklung gilt, nach unten ab auf ein Tief seit Oktober 2022. Mehrere Analysten kommentierten den Quartalsbericht negativ und senkten ihre Kursziele. Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank nannte die Zahlen eine erneute böse Überraschung, während Andreas Wolf von Warburg Research die gesenkten Jahresziele als weiteren Schlag für das Anlegervertrauen in den Vordergrund stellte.