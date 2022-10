 AKTIE IM FOKUS: Covestro legen kräftig zu nach positiven Analystenkommentaren

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aktien von Covestro haben am Mittwoch ihre deutlichen Vortagesverluste nahezu wett gemacht. Eine Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup gab Auftrieb, nachdem der Kunststoffkonzern am Vortag mit seinem operativen Quartalsergebnis die Erwartungen verfehlt und sich für das Gesamtjahr vorsichtiger geäußert hatte.

FRANKFURT Am frühen Nachmittag gewannen die Anteilsscheine 3,5 Prozent auf 35,57 Euro und zählten damit zu den Favoriten im Dax . Am Dienstag hatten sie noch deutlich nachgegeben.

Nun schrieb Analyst Mubasher Chaudhry von der Citigroup: "Nachdem das Management des Kunststoffherstellers die Prognosen für das Geschäftsjahr erneut gesenkt hat, ist die Gefahr weiterer schlechter Nachrichten begrenzt." Trotz fehlender guter Nachrichten habe der 2022 stark gefallene Aktienkurs bereits begonnen, sich nach oben zu bewegen, ergänzte er. Inzwischen sei Covestro ein Titel, der ins Depot gehöre, schon bevor es Anzeichen für eine Erholung gebe. Er strich daher sein Verkaufsurteil und rät zum Kauf. Das Kursziel hob er von 27 auf 43 Euro an.

Eine ähnliche Einschätzung vertritt Analyst Tim Jones von Deutsche Bank Research. Das vierte Quartal dürfte die Talsohle darstellen, schrieb er und ergänzte: Das bedeute allerdings noch nicht, dass es im ersten oder zweiten Quartal des neuen Jahres stark nach oben gehe. Er habe inzwischen aber eine klare Sicht auf die "Talsohle", was die Ergebnisse betreffe, was zu einem wichtigen Katalysator für die Aktie werden könnte. Wer auf der Suche nach "Value" sei, dem biete die Covestro-Aktie Chancen, resümierte er und bekräftigte sein Kaufurteil mit einem Kursziel von 45 Euro.