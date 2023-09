 AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim kräftig erholt dank Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Aktien von CTS Eventim haben sich am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) zeitweise um mehr als sechs Prozent auf 59,20 Euro erholt. Die Papiere des Tickethändlers und Veranstalters setzten sich damit deutlich von der Chartunterstützung bei 55 Euro ab, an die sie am Donnerstag zuvor fast wieder zurückgefallen waren.

FRANKFURT Analystin Daria Nasledysheva stuft die Aktien nun mit "Buy" ein, auch wenn sie das Kursziel von 75 auf 60 Euro deutlich einstampfte. Mit ihren Ergebnisschätzungen ist sie gleichwohl bis zu 9 Prozent optimistischer als der Marktkonsens. Die jüngste Kurskorrektur biete eine gute Einstiegschance in die Aktien des Marktführers im strukturell wachsenden Live-Events-Segment. Die Papiere seien mit einem Kurs/Gewinnverhältnis von 22 zu günstig - sowohl verglichen mit der eigenen Historie vor der Corona-Krise als auch dem prognostizierten Wachstum des Gewinns.