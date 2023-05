 AKTIE IM FOKUS: DIC Asset leidet unter Metzler-Skepsis - Langzeittief

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -In einem generell wieder schwachen Umfeld für Immobilienwerte sind die Aktien von Dic Asset am Freitag auf das tiefste Niveau seit fast neun Jahren abgerutscht. Die Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhauses Metzler lastete in einem insgesamt schwachen Immobilienmarktumfeld zusätzlich auf den Papieren, die um etwa fünf Prozent fielen. Mit 6,43 Euro erreichte der Kurs am Morgen ein Tief seit Oktober 2014.

FRANKFURT DIC Asset hatte am Vortag seinen Quartalsbericht vorgelegt, der zunächst noch gut angekommen war bei Anlegern. Metzler-Analyst Jochen Schmitt senkte nun aber sein Votum von "Buy" auf "Hold". Er geht davon aus, dass das Unternehmen es schwer haben wird, die für dieses Jahr angepeilte Senkung der Beleihungsrisiken zu erreichen. Er bezog sich dabei auf das Ziel, die Branchen-Kennziffer Loan to Value (LTV) auf unter 50 Prozent zu drücken. Die Erreichung sei zu stark von den Marktbedingungen abhängig, während das Umfeld für Immobilien-Verkäufe schwierig bleibe. Das neue Kursziel es Analysten liegt mit 7,60 Euro allerdings weiterhin über dem aktuellen Kursniveau./tih/mis -----------------------

