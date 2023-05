 AKTIE IM FOKUS: Encavis mit zweitem Anlauf nach Vortageszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Aktien von Encavis sind am Dienstag um fast 5 Prozent auf 16,925 Euro geklettert. Damit kehrten die Papiere des Solar- und Windpark-Betreibers fast an ihre 100-Tage-Linie zurück, auf das höchste Niveau seit zwei Monaten. Analysten reagierten recht positiv auf den Quartalsbericht vom Wochenauftakt. Dies zog auch wieder Käufer an, nachdem tags zuvor Kursgewinne großteils wieder abgegeben worden waren.

FRANKFURT Simon Jouck von Hauck & Aufhäuser sieht Encavis nach dem ordentlichen ersten Quartal auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. Der Trend weise in die richtige Richtung, so Jouck. Sein Kursziel bleibt bei 24 Euro, Thomas Junghanns von Berenberg hält sogar an 26 Euro fest.