 AKTIE IM FOKUS: Evotec auf Hoch seit September - Fördermittel/wohl MDax-Rückkehr

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der gute Lauf seit Anfang Mai hat die Aktien von Evotec am Freitag auf das höchste Niveau seit September getrieben. Die Titel des Wirkstoffforschers zogen zuletzt um 2,2 Prozent an nach der Meldung, dass dem Unternehmen Fördermittel zugeflossen sind. 1,7 Millionen US-Dollar wurden von dem philanthropischen Geldgeber Open Philanthropy gezahlt, damit Evotec die Entdeckung von RNA-basierten Therapien gegen Henipaviren vorantreiben kann.

FRANKFURT Seit dem Mai-Tief von 15,38 Euro hat der Evotec-Kurs mittlerweile fast 40 Prozent zugelegt. Den im April bekannt gewordenenen Cyberangriff, in dessen Folge die Aktie wegen eines verspäteten Geschäftsberichts aus dem MDax ausscheiden musste, wurde kursmäßig längst wieder ausgeglichen.

Wenn die Deutsche Börse an diesem Montag über ihre Index-Zusammensetzungen entscheidet, wird erwartet, dass Evotec in den Index der mittelgroßen Werte zurückkehrt. Da der Geschäftsbericht inzwischen vorliegt, steht einer Wiederaufnahme nichts mehr im Weg. Wirksam würde die Änderung dann am 19. Juni.