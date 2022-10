 AKTIE IM FOKUS: Fresenius an Dax-Spitze - 'FAZ'-Interview mit neuem Chef

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Aktien von Fresenius haben am Mittwoch ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und sich an die Dax-Spitze gesetzt. Die Papiere des Medizin- und Klinikkonzerns gewannen bis zum späten Vormittag 3,6 Prozent auf 22,94 Euro, nachdem sie in der Spitze bis auf wenige Cent an das Hoch von Mittwoch letzter Woche bei 23,18 Euro herangerückt waren. Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,3 Prozent zu.

FRANKFURT Am Markt wurde ein Interview des neuen Unternehmenschefs Michael Sen diskutiert. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" versprach er schnelle Ergebnisse bei der Neuausrichtung des Konzerns. Zudem bestätigte Sen, dass es mit dem bekannten aktivistischen US-Investor Elliott "bereits einen Kontakt" gegeben habe. Spekulationen über einen Einstieg von Elliott und einem dadurch höheren Druck auf das Management beim Umbau hatten am Mittwoch letzter Woche die Aktien angetrieben. An der Fresenius-Struktur mit den Sparten Dialyse, Flüssigarzneien, Kliniken und Servicegeschäft gab es immer wieder Kritik von Investoren. Ein Händler sah in dem Interview zwar keine wirklichen Neuigkeiten, aber Argumente für Anleger, die auf steigende Kurse von Fresenius setzen. Positiv werteten Börsianer auch eine aktuelle Studie der Privatbank Berenberg. Die Aktien sind laut Analyst Tom Jones weiterhin ein überzeugender Wert für diejenigen, die bereit seien, eine schwierige Zeit zu überstehen./la/zb -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen