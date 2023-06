 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Shop Apotheke nach HSBC-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach einer Studie der HSBC haben die Anleger bei den Aktien der Shop Apotheke am Freitag kräftig Kasse gemacht. Nach dem Rutsch unter die 50-Tage-Linie beschleunigte sich die Talfahrt, sodass am Nachmittag ein Minus von 15 Prozent auf 82,40 Euro auf dem Kurszettel stand.

FRANKFURT Damit kosteten die Aktien wieder so viel wie Anfang April, nachdem sie vor wenigen Tagen zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit von der Marke von 100 Euro nach unten abgeprallt waren. Mit einem Plus von fast 90 Prozent im Jahr 2023 sind die Aktien aber immer noch die Nummer zwei im Nebenwerte Index SDax .

Dank der starken Kursentwicklung werden sie zudem noch im Juni in den MDax der mittelgroßen Börsenwerte aufgenommen.

Nach dem starken Lauf der Papiere wurde HSBC-Experte Christopher Johnen nun aber vorsichtiger. Der Bewertungsabstand zu den Aktien des Konkurrenten DocMorris habe zuletzt ein Extremniveau erreicht, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus ergäben sich Chancen, so Johnen. Denn der Markt sei zu negativ für DocMorris und zu optimistisch für die Shop Apotheke. Entsprechend stufte er deren Aktien auf "Reduce" ab und hob DocMorris auf "Buy".

Wer an das Potenzial des E-Rezepts glaube, der sei nun bei DocMorris richtig, ergänzte Johnen. Das heiße zwar nicht, dass die Shop Apotheke nicht gut aufgestellt sei, aber DocMorris sei eben nicht mehr so schwach, wie wohl immer noch viele glaubten. Deren Aktien erholen sich gerade mühsam vom Tief Ende des Vorjahres.