AKTIE IM FOKUS: Guter Jahresstart von About You hat sich erledigt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Aktien von About You haben am Dienstag ihre in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres erzielten Kursgewinne fast komplett eingebüßt. Im frühen Handel verloren die Titel des Online-Modehändlers, die im Dezember aus dem Nebenwerteindex SDax abgestiegen waren, fast 17 Prozent auf 6,12 Euro. In der ersten Januarwoche waren sie mit 7,65 Euro noch auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert.