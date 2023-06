 AKTIE IM FOKUS: Hoffnung auf Mixed-Reality-Brille treibt Apple auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Apple-Aktionäre haben sich am Montag nach eineinhalb Jahren wieder über ein Rekordhoch gefreut. Erstmals kosteten die Aktien mehr als 184 US-Dollar in Vorfreude auf eine fünftägige Entwicklerkonferenz, die noch an diesem Montag beginnen soll. Sollten sich Gerüchte bestätigen, wird der Technologiekonzern eine Computer-Brille vorstellen, mit der er den Bereich der sogenannten "Mixed Reality" neu definieren will. Die neue Datenbrille soll sich in große Produktinnovationen einreihen, die letzte spektakuläre Vorstellung datiert mit der Apple Watch aus dem Jahr 2014.

NEW YORK Ihren starken Lauf in diesem Jahr krönten die Apple-Aktien nun endlich zum Wochenauftakt, denn der alte Rekord stammte mit 182,94 US-Dollar aus dem Januar 2022. Zu Jahresbeginn waren die Titel nahe 124 Dollar noch so günstig wie im Sommer 2021, doch seitdem haben sie nun fast die Hälfte an Wert gewonnen. Die Zuwächse wurden durch Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Stärke, Wetten auf einen Zins-Höhepunkt und die Begeisterung rund um das Thema künstliche Intelligenz angeheizt. Die Fans von Apple warten seit fast zehn Jahren auf das sprichwörtliche "One More Thing", das nächste große Ding. "Eine neue Ära beginnt", kündigte Apple auf Twitter an und damit dürfte eine Computer-Brille gemeint sein, mit der Apple den Bereich der sogenannten "Mixed Reality" neu definieren will. Über das Gerät in der Form einer Art Hightech-Skibrille sollen zum einen virtuelle Einblendungen in die echte Welt möglich sein (Augmented Reality, AR). Gleichzeitig soll man aber auch komplett in virtuelle Welten eintauchen können. Der Einstieg in das neue Segment ist für Apple allerdings mit erheblichen unternehmerischen Risiken verbunden. Zum einen ist der Markt für solche Produkte bislang nicht besonders groß. Und zum anderen muss das Unternehmen gegen Wettbewerber antreten, die seit vielen Jahren Erfahrungen mit den Datenbrillen und den dafür notwendigen Anwendungen gesammelt haben. Der Facebook-Konzern Meta zum Beispiel preschte am vergangenen Donnerstag mit der Ankündigung eines neuen Modells seiner Quest-Brillen vor. Die neue Datenbrille soll sich in große Produktinnovationen einreihen, die Apple vom kleinen Computerpionier der 70er Jahre zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt gemacht haben: Macintosh Computer (1984), iMac (1999), iPod (2001), iPhone (2007), iPad (2010) und zuletzt die Apple Watch (2014). Mit fast drei Billionen US-Dollar wird Apple mittlerweile an der Börse bewertet. Laut dem Experten Amit Daryanani vom Analysehaus Evercore ISI gehören die neuartigen Brillen zu den wichtigsten Wachstumsinitiativen von Apple - neben Werbung, Bezahldiensten und iPhone-Marktanteilsgewinnen. Der Konzern bleibe dazu in der Lage, in den nächsten Jahren bei geringerer Volatilität und hoher Konstanz ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und beim Gewinn je Aktie sogar ein zweistelliges Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten. Die Aktie bleibt für ihn ein "Top Pick", sein Kursziel von 210 Dollar suggeriert noch Potenzial nach oben. Im Optimalfall hält er sogar einen Anstieg bis auf 315 Dollar für möglich.