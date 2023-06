 AKTIE IM FOKUS: Inditex-Rally geht nach starken Quartalszahlen weiter

MADRID (dpa-AFX) -Inditex hat am Mittwoch mit dem Bericht für das erste Geschäftsquartal die Anleger überzeugt. Die Papiere des spanischen Modekonzerns erreichten im frühen Handel mit 33,63 Euro den höchsten Stand seit Ende August 2017. Sie krönten damit ihre seit Ende September laufende Rally, der Zuwachs in dieser Zeit beläuft sich auf 60 Prozent. Zuletzt gewannen sie an der Spitze im EuroStoxx 50 5,5 Prozent, während der Leitindex der Eurozone um 0,4 Prozent nachgab.

MADRID Der Textilhersteller trotzt weiter der allgemeinen Konsumflaute. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen kräftig. Auch im aktuellen zweiten Geschäftsquartal knüpft Inditex an den starken Lauf an. Der Start der Zara-Mutter ins neue Geschäftsjahr habe beeindruckt, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown. Inditex wachse in allen Regionen und mit allen Marken, das Umsatzwachstum habe die Auswirkungen von Währungseffekten schlichtweg ignoriert. Die Mode der Spanier habe aber ihren Preis, verglichen mit anderen Mode-Ketten. Sollte die Inflation beharrlich hoch bleiben, könnte die Nachfrage der Konsumenten etwas nachlassen, warnte Chiekrie der herausragenden Geschäftsentwicklung zum Trotz. Im Sog der Inditex-Kursgewinne verteuerten sich zur Wochenmitte auch andere Mode-Werte: Hugo Boss etwa stiegen um 3,7 Prozent, dabei half ihnen auch eine Kaufempfehlung der UBS. Marks & Spencer gewannen 3,5 Prozent und H&M legten um 1,8 Prozent zu. Mit H&M könne man aber Inditex eigentlich gar nicht mehr so richtig vergleichen, schrieb Analystin Georgina Johanan von JPMorgan. Zu sehr klaffe derzeit die starke Umsatzentwicklung der Spanier und die schwache der Schweden auseinander. Inditex habe mit dem Quartalsbericht die Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen, so die Expertin. Auch James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies reagierte begeistert und sprach von einem umwerfend guten Quartal. Das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebit) und auch der sehr starke Start in das zweite Jahresviertel deuteten eine Margenentwicklung an, die noch besser sei als zu den Spitzenzeiten vor der Corona-Pandemie, schrieb er. Reine Online-Modehändler wie Zalando und Asos profitierten hingegen nur teils von den Inditex-Zahlen. Zalando standen zuletzt ein Prozent höher, Asos rutschten um mehr als zwei Prozent ab.