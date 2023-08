AKTIE IM FOKUS: Intel ziehen an - Sieht sich auf gutem Weg zu Quartalszielen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Aktien von Intel haben am Donnerstag nach Aussagen zur laufenden Geschäftsentwicklung um bis zu knapp drei Prozent angezogen. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche, womit die Titel gleichwohl ihre vorangegangene Lethargie abschüttelten und zu den besten Werten im Dow Jones Industrial zählten. Mit einem Jahresgewinn von fast einem Drittel stehen sie auch für diesen Zeitraum im Index-Ranking weit vorn.