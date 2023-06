 AKTIE IM FOKUS: JPMorgan bringt frischen Wind in Morphosys-Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach einigen Tagen der Gewinnmitnahmen treibt am Freitag eine sehr optimistische Analystenstudie die Morphosys -Rally wieder an. Nach einer gleich doppelten Hochstufung von JPMorgan stieg der Kurs vorbörslich auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sechs Prozent auf 27,41 Euro und damit zurück in Richtung der 30-Euro-Marke, die in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang 2022 wieder erreicht wurde. Durch die vorbörslichen Kursgewinne hätte sich der Kurs in diesem Jahr nun wieder verdoppelt, was die Papiere im SDax nach Redcare Pharmacy zum zweitbesten Wert macht.

FRANKFURT Die US-Bank drehte ihr Votum von "Underweight" auf "Overweight" bei einem Kursziel, das auf 36 Euro verdreifacht wurde. Allerdings lag das alte Ziel mit 12 Euro auch ziemlich deutlich unter dem massiv gestiegenen Kurs. Analyst James Gordon setzt in seiner Studie auf das Mittel Pelabresib gegen Knochenmarkkrebs, zu dem Ende des Jahres Phase-III-Studiendaten anstünden. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", so der Experte. Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich mit einem Kursziel von 36 Euro viel Potenzial.