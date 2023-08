 AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung gibt Pfandbriefbank neuen Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Eine frische Kaufempfehlung verleiht den Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) am Montag neuen Schwung. Unter den Favoriten im SDax der kleineren Börsenwerte legten sie zuletzt um gut zwei Prozent auf 7,235 Euro zu und rücken damit wieder näher an die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Trend heran. An der Marke um sieben Euro sind die Titel derzeit unterstützt.

FRANKFURT Warburg Research hatte die Titel mit "Buy" und einem Kursziel von 10,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Andreas Pläsier unterstrich die Erfahrung des Unternehmens im gewerblichen Immobilienkredit-Geschäft und betonte die attraktive Bewertung der Aktie. Im Vergleich mit dem europäischen Bankensektor , der seit Jahresanfang rund zwölf Prozent gewann und von der Zinswende der Notenbanken profitiert, hinken die Papiere der PBB deutlich hinterher und verzeichnen seit dem Jahresstart aktuell noch immer ein leichtes Minus. Die Krise am Immobilienmarkt, den die steigenden Zinsen belasten, hemmte bislang die Kursentwicklung.