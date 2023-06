 AKTIE IM FOKUS/Kryptobörsen-Beben: Auch Coinbase im Visier der SEC

NEW YORK (dpa-AFX) -Wegen einer Klagewelle der US-Börsenaufsicht SEC geraten Kryptobörsen in diesen Tagen auch bei Anlegern ins Kreuzfeuer. Am Vortag traf sie zunächst auf die Kryptobörse Binance und nun wurde auch Coinbase erfasst. Die Titel des börsengehandelten Anbieters, die am Vortag schon mit den Binance-Nachrichten gelitten hatten, sackten am Dienstag um weitere 14 Prozent ab. Zeitweise waren sie sogar um mehr als 20 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Mitte Januar.

NEW YORK Coinbase habe Kryptoanlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen, hieß es in der am Dienstag bei Gericht in New York eingereichten Klageschrift. Coinbase betreibe eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus, so die SEC. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

Mit dem Vorgehen verschärft die SEC ihre Gangart im seit Jahren andauernden Konflikt mit Kryptobörsen weiter. Am Vortag hatte die Aufsicht bereits Klage gegen den Betreiber der weltgrößten derartigen Handelsplattform Binance eingereicht und ihm unter anderem vorgeworfen, Investoren getäuscht und gezielt US-Wertpapiergesetze hintergangen zu haben. Binance wies die Anschuldigungen zurück und kündigte an, sich energisch zu verteidigen.

Bitcoin, Ether und andere Digitalwährungen reagierten mit deutlichen Kursverlusten. "Es sind und bleiben abermals regulatorische Unwägbarkeiten, welche Krypto-Werten Wind aus den Segeln nehmen", sagte der Marktbeobachter Timo Emden. Übergeordnet stehe das Jahr 2023 offensichtlich weiterhin im Zeichen einer forcierten Regulierungswelle, um den "Wilden Westen des Krypto-Handels" unter Kontrolle zu bringen.

Experte Mark Palmer von der Berenberg Bank reagierte am Dienstag in einer ersten Reaktion wenig überrascht, denn er hatte seit Mai schon in Studien auf die Gefahr einer SEC-Klage gegen Coinbase hingewiesen. "Ein erheblicher Umsatzteil steht wegen des anhaltenden Vorgehens der US-Regulierung gegen den Kryptoraum auf dem Spiel", betonte der Fachmann.

Die Coinbase-Aktie hat nach einem starken Börsenstart im April 2021 schon lange einen schweren Stand bei Anlegern. Verglichen mit dem Referenzpreis von 250 US-Dollar beim Börsenstart sind die Aktien mittlerweile mit runden 50 Dollar nur noch ein Fünftel wert.