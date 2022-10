AKTIE IM FOKUS: Meta brechen ein - Analysten: Hohe Ausgaben in unsicheren Zeite

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Als schockierend empfundene Geschäftszahlen von Meta haben die Aktien des Facebook-Konzerns am Donnerstag einbrechen lassen. Die Papiere büßten im frühen Handel an der Technologiebörse Nasdaq ein Viertel ein und fielen auf den niedrigsten Stand seit 2016 wieder unter die runde Marke von 100 US-Dollar. Damit schrumpfte der Börsenwert des von Mark Zuckerberg mitgegründeten Unternehmens um rund 70 Milliarden Dollar. Am Vortag waren die Papiere bereits unter Druck geraten nach enttäuschenden Zahlen der Google -Mutter Alphabet .