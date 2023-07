 AKTIE IM FOKUS: Microsoft auf Rekordhoch nach Preisbekanntgabe für KI-Nutzung

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Aktien von Microsoft sind am Dienstag nach der Bekanntgabe von Preisen für die gewerbliche KI-Nutzung Bing Chat auf ein Rekordhoch gesprungen. Zeitweise ging es bis auf 366,78 US-Dollar hoch, zuletzt betrug das Kursplus 5,1 Prozent auf 363,29 Dollar. Wie Microsoft mitteilte, ist künftig ein kostenpflichtiges Software-Abo von "Microsoft 365" Voraussetzung, um den Textroboter Bing Chat in den USA künftig gewerblich weiter nutzen zu können.

NEW YORK Mit einem Börsenwert von inzwischen 2,7 Billionen Dollar ist der Software-Riese damit dem wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple dicht auf den Fersen. Die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers liegt aktuell bei 3,0 Billionen Dollar.