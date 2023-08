AKTIE IM FOKUS: Mögliche Schuldner-Neuerungen belasten Banken in Italien

ROM (dpa-AFX) -Ein Bericht über mögliche schuldnerfreundliche Gesetzesänderungen in Italien haben die Aktien der Unicredit und der Intesa Sanpaolo am Donnerstag belastet. Beide Papiere fielen von ihren Tageshochs zurück, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über Pläne der Regierung für eine Neuregelung für faule Kredite berichtet hatte. Unicredit notierten zuletzt noch 0,3 Prozent im Plus, Intesa Sanpaolo 0,6 Prozent.