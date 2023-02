 AKTIE IM FOKUS: Norma auf Siebenmonatshoch - Übernahmespekulationen und Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Aktien der Norma Group haben am Dienstag vorbörslich mit einem deutlichen Kurssprung auf Übernahmespekulationen und positive Geschäftszahlen des Verbindungstechnik-Spezialisten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellten sie zuletzt im Vergleich zum Xetra-Schluss um 9,7 Prozent auf gut 21,93 Euro hoch. Damit erklommen sie den höchsten Stand seit Juli 2022.

FRANKFURT Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass Norma in das Blickfeld von Übernahmeinteressenten geraten ist. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten etliche Angebote ausgeschlagen. Zu den Interessenten gehörten unter anderem Carlyle, PAI Partners und Triton.

Zudem übertraf das Unternehmen mit einem unerwartet starken Schlussquartal die Erwartungen von Experten. Der Autozulieferer habe die zuletzt vorgestellten Ziele erreicht, betonte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Die Aktie sei trotz der jüngsten Erholung noch fundamental unterbewertet. Allerdings habe Norma mit der Gewinnwarnung im vergangenen Juli viel Vertrauen verspielt.