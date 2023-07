 AKTIE IM FOKUS: Novartis stark - Zahlen und Ausblick überzeugen

ZÜRICH (dpa-AFX) -Novartis haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann das Pharma-Schwergewicht 3,6 Prozent. Damit kam wieder etwas Schwung in den Wert, der nach dem Anstieg im März und April in den vergangenen Wochen etwas abgebröckelt war. Der erhöhte Ausblick und die besser als erwarteten Zahlen kamen am Markt gut an. Zudem hatte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 15 Milliarden US-Dollar angekündigt.

ZÜRICH Analysten zeigten sich angetan von dem Quartalsbericht. Das zweite Quartal habe mit einem starken Verkaufswachstum und Margenausweitung überzeugt, hieß es von Vontobel. Am Markt habe man ein starkes Zahlenwerk erwartet und es sei Novartis gelungen, diese Erwartungen zu erfüllen, fügten die Analysten von Barclays hinzu. Gut aufgenommen wurden aber nicht nur die Zahlen, sondern auch das angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm und die Neuigkeiten zum geplanten Sandoz-Spin-Off. Dieser soll nun konkret zu Beginn des vierten Quartals vollzogen werden.