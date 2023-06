 AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 stark - Oddo erwartet höhere Werbeeinnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Montag mit einem Kurssprung auf eine positive Analystenstudie reagiert. Im frühen Handel überwanden die Papiere des Medienkonzerns die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt und stiegen auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Am späteren Vormittag notierten sie 3,8 Prozent im Plus bei 8,45 Euro. Zuvor hatte die Investmentbank Oddo BHF ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben.

FRANKFURT Die Aktie der TV-Senderkette zeige inzwischen eine wesentlich vorteilhaftere Dynamik, konstatierte Analyst Jerome Bodin auch mit Blick auf die im zweiten Halbjahr erwarteten Erholung der Werbe-Einnahmen. Mit der Jahreshauptversammlung Ende Juni sollte eine Stabilisierung der Unternehmensführung und eine bessere strategische Vorhersehbarkeit einhergehen. Eine mögliche Fusion mit Sky Deutschland würde ferner erhebliches Wertpotenzial freisetzen, so Bodin.