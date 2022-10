AKTIE IM FOKUS: RWE-Zukauf in USA kommt nach Zweifeln doch noch gut am Markt an

FRANKFURT (dpa-AFX) -In den Anfangsminuten noch marktkonform schwach, haben sich RWE -Aktien im Feiertagshandel am Montag zu einem der Dax-Favoriten gemausert. Die Stärkung des Erneuerbare-Energien-Portfolios mit einem Zukauf in den USA war zunächst nur verhalten von den Investoren aufgenommen worden, dann jedoch setzte sich eine positive Einschätzung des Deals am Markt durch. Am späten Vormittag standen die Aktien des Essener Versorgers mit rund eineinhalb Prozent im Plus. Sie gehörten damit zu den besten Dax-Werten. Der deutsche Leitindex stand zum Start in den neuen Börsenmonat Oktober zuletzt mit knapp einem Prozent im Minus unter Druck.