 AKTIE IM FOKUS: Sartorius steigen weiter - Chart und Aufträge machen Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die Vorzugsaktien von Sartorius haben die jüngste Erholung am Donnerstag fortgesetzt. Mit einem Plus von knapp fünf Prozent auf rund 375 Euro überwanden sie den Widerstand bei 360 Euro. An dieser Marke waren die Papiere Mitte Juni und auch in den vergangenen Tagen wiederholt gescheitert.

FRANKFURT Mit dem Verlassen des Anfang Februar begonnenen Abwärtstrends in der vergangenen Woche habe sich die charttechnische Lage aufgehellt, sagte ein Beobachter. Auch aus fundamentaler Sicht habe sich die Stimmung verbessert, mit der Aussicht auf wieder steigende Aufträge für den Pharma- und Laborzulieferer. Nächstes Ziel auf dem Weg nach oben sei das sogenannte Gap vom April bei 386,30 Euro.