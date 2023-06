 AKTIE IM FOKUS: Siemens auf Rekordhoch - Wachstum und Mittelfristziele treiben

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wachstumsaussagen und Andeutungen über eine mögliche Anhebung der mittelfristigen Ziele haben am Donnerstag die Siemens -Aktien noch etwas weiter hochgetrieben. Bei 166 Euro erreichten sie ein Rekordhoch, bevor sie etwas zurückkamen.

FRANKFURT Zur Mittagszeit stand im leicht schwächelnden Dax ein Plus von 0,6 Prozent auf 165,34 Euro zu Buche. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit um etwas mehr als 27 Prozent zugelegt und zählen zu den besten Werten im Leitindex.

Siemens will sein florierendes Geschäft rund um Digitalisierung und Automatisierung weiter ausbauen und kündigte daher Investitionen in neue Fabriken und Forschung an. In Singapur etwa soll eine neue Fabrik für die Automatisierungssparte Digital Industries gebaut werden.

Zudem deutete Konzernchef Roland Busch im Gespräch mit dem "Handelsblatt" an, dass das 2021 festgelegte Mittelfristziel von fünf bis sieben Prozent Wachstum pro Jahr angehoben werden könnte. Ein Händler sagte über die Wachstumspläne, dass diese nicht sonderlich überraschen dürften, da es schon eine Weile entsprechende Spekulationen gebe.