 AKTIE IM FOKUS: Suse nach Übernahmespekulationen auf höchstem Stand seit April

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Eine neue Runde von Übernahmespekulationen um Suse hat die Aktien des Software-Unternehmens am Dienstagnachmittag zeitweise um mehr als sechs Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte April nach oben befördert. Zuletzt notierten die Papiere 3,1 Prozent im Plus bei 16,89 Euro.

FRANKFURT Die Spekulationen wurden von der Finanz-Website "Betaville" ohne Angabe von Quellen in Umlauf gebracht. Wie diese weiter berichtet, sollen bereits im Frühjahr 2022 mehrere Private-Equity-Firmen, wie Thoma Bravo sowie ein Konsortium aus Blackstone und Clayton Dubilier & Rice, den Kauf von Suse in Erwägung gezogen haben. Auch der US-Computer- und Druckerhersteller HP soll den Angaben zufolge im Mai 2022 an Suse interessiert gewesen sein./edh/he

