 AKTIE IM FOKUS: Talanx gefragt nach Hochstufung durch SocGen auf 'Buy'

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) -Die Aktie des Versicherers Talanx hat am Mittwoch von einem positiven Analystenkommentar Auftrieb erhalten. Sie zog im MDax um 1,5 Prozent auf 43,10 Euro an. Analyst Vikram Gandhi von der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) empfiehlt die Papiere zum Kauf und hob dabei das Kursziel von 40,00 auf 48,50 Euro an. Die Talanx-Aktie sei "reif für eine Neubewertung", schrieb er. Vom Geschäftsplan bis 2025 am Kapitalmarkttag am 6. Dezember erwartet sich der Experte starke Dividendenimpulse.

FRANKFURT/PARIS Insgesamt waren Versichereraktien zuletzt stark gefragt. Seit Mitte Oktober stieg der Branchenindes Stoxx Europe 600 Insurance um fast ein Fünftel. Für 2022 ist die Bilanz damit fast ausgeglichen, während für den breit gefassten Stoxx 600 ein Minus von 10 Prozent auf dem Kurszettel steht. Treiber der Versichereraktien waren zuletzt die Aussicht auf eine gute Entwicklung der Versicherungsprämien sowie die steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

