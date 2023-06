AKTIE IM FOKUS: Tesla in der Renaissance - 50 Prozent Plus seit Ende April

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Aktien von Tesla feiern derzeit in der Gunst der Anleger ein schwungvolles Comeback. Schon im Mai hatte der Kurs merklich angezogen und letztlich nach einem halben Jahr wieder die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Dieser Trend setzt sich nun im Juni eindrucksvoll fort: Bis zu 50 Prozent haben die Papiere seit Ende April schon zugelegt. Am Mittwoch fielen sie an der Nasdaq weiter positiv auf: Während der Nasdaq-100-Index unter Gewinnmitnahmen litt, behaupteten sie zuletzt ein Plus von 2,8 Prozent.