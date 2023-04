 AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp steigen - Bericht zu Beteiligung an Stahlsparte

FRANKFURT (dpa-AFX) -Spekulationen über den Einstieg eines Konzerns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Stahlsparte von Thyssenkrupp haben am Mittwoch die Aktien des Essener Konzerns etwas angetrieben. Die Papiere waren in der Spitze um 5,71 Prozent nach oben geschnellt und notierten zuletzt noch 3 Prozent im Plus bei 6,36 Euro. Damit zählten sie zu den Favoriten im schwächenden Index der mittelgroßen Werte MDax .

FRANKFURT Der staatlich unterstützte Stahlkonzern Emirates Steel Arkan aus Abu Dhabi zeichne sich als der ernsthafteste Anwärter auf eine Beteiligung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp ab und könnte in den kommenden Monaten ein formelles Angebot abgeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen, die nicht genannt werden möchten. Eine Option, die diskutiert werde, sehe vor, dass Emirates Steel Arkan eine Minderheitsbeteiligung an Thyssenkrupp Steel als Teil einer Geschäftspartnerschaft übernimmt. Ein Händler werte die Nachricht als alles in allem positiv. In den letzten Tagen sei bereits zu lesen gewesen, dass es Interesse am Stahlgeschäft von Thyssenkrupp gebe. Dies scheine den jüngst aufgekommenen Befürchtungen zu widersprechen, dass sich die Umstrukturierung des Unternehmens durch den anstehenden Wechsel der Konzernspitze verzögern könnte.