 AKTIE IM FOKUS: UBS-Kurs profitiert von starken Zahlen

ZURÜCK (dpa-AFX Broker) -Der Rekordgewinn der UBS im zweiten Quartal durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse kommt an der Börse gut an. Am Vormittag kletterte die Aktie um 4,5 Prozent. Sie baute damit ihre Gewinne der Vorwochen aus und verzeichneten ein Mehrjahreshoch.

ZURÜCK Die Transaktion hat sich offensichtlich als Glücksfall erwiesen. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert gelegen hatte, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar (26,5 Mrd Euro). Der Vermögensverwalter will zudem eine weiterhin aktionärsfreundliche Politik betreiben. Bei Bekanntgabe der Übernahme im März hatte die UBS ihre laufenden Aktienrückkäufe gestoppt. Vor Steuern verdiente die UBS 29,2 Milliarden Dollar, wobei die Kosten der Übernahme und der Integration der Credit Suisse mit 830 Millionen Dollar negativ zu Buche schlugen. Rechnet man alle Effekte aus der Übernahme heraus, hätte die UBS vor Steuern 1,1 Milliarden Dollar verdient. Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank lobte das erste Zahlenwerk nach der Credit-Suisse-Übernahme als insgesamt positiv. Er hob dabei die harte Kernkapitalquote hervor, die besser als erwartet ausgefallen sei. Auch Flora Bocahut vom Investmenthaus Jefferies zeigte sich angetan. Die neuen Ziele stellten sich günstig dar, auch wenn sie teilweise erwartet worden seien. Allerdings bleibe die Integration der Credit Suisse eine langwierige und herausfordernde Aufgabe.