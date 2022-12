 AKTIE IM FOKUS: United Internet sehr fest - Kreise: Ionos-Bewertung höher

FRANKFURT (dpa-AFX) -Hoffnungen auf einen noch ertragreicheren Börsengang der Webhosting-Tochter Ionos als zuletzt erwartet haben United Internet am Montag Auftrieb gegeben. Die Aktien des Internet- und Telekomkonzerns bauten ihr Plus zeitweise bis auf mehr als sieben Prozent aus - zuletzt stand noch ein Kursanstieg um 4,2 Prozent auf 18,905 Euro zu Buche. Seit Jahresbeginn befinden sich die Papiere mit einem Minus von 46 Prozent allerdings auf einem der hinteren Plätze im MDax .

FRANKFURT United Internet strebe für den im ersten Halbjahr 2023 geplanten Ionos-Börsengang eine Bewertung von fünf Milliarden Euro an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das wären deutlich mehr als die bisher berichteten rund vier Milliarden Euro. Der Agentur zufolge haben United Internet und Minderheitsaktionär Warburg Pincus in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit Investoren das Interesse ausgelotet und davon den Umfang der zu veräußernden Anteile abhängig gemacht. Warburg Pincus könnte sogar seinen kompletten 25-Prozent-Anteil abstoßen, hieß es. Beide Unternehmen hätten sich auf Nachfrage nicht zu der Angelegenheit äußern wollen.