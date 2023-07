AKTIE IM FOKUS: Unitedhealth überraschen positiv und schnellen an die Dow-Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) -Unerwartet gute Quartalszahlen und ein etwas optimistischerer Jahresausblick haben am Freitag die Aktien von Unitedhealth angetrieben. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um 6,9 Prozent auf 478,49 US-Dollar in die Höhe und waren damit der mit Abstand größte Gewinner im Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte etwas zu.