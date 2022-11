AKTIE IM FOKUS: Vantage Towers ziehen deutlich an - Joint Venture kommt

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Einstieg der Finanzinvestoren GIP und KKR bei Vantage Towers hat die Aktien des Funkturmbetreibers am Mittwoch nach oben springen lassen. Die Vantage-Mutter, der britische Telekom-Konzern Vodafone , will ihre fast 82-prozentige Mehrheitsbeteiligung in ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Finanzinvestoren GIP und KKR einbringen und den Funkturmbetreiber damit entkonsolidieren. Den übrigen Investoren wird ein freiwilliges Übernahmeangebot von 32 Euro pro ausstehender Vantage-Aktie unterbreitet.