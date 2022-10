AKTIE IM FOKUS: Vitesco am Kapitalmarkttag mit Auf und Ab - Per Saldo im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) -Aussagen von Vitesco zur Elektroantriebs-Strategie beim Kapitalmarkttag sind am Dienstag bei den Anlegern durchwachsen aufgenommen worden. Zuerst schlug der Kurs nach oben aus, dann aber tauchte er deutlich ins Minus ab. Zuletzt verloren die Papiere in einem schlechten Marktumfeld 3,6 Prozent an Wert. Die Automobilbranche stand bei Anlegern allgemein recht weit oben auf der Verkaufsliste.