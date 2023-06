AKTIE IM FOKUS Zalando erholt an Dax-Spitze - Analyst betont Kaufgelegenheit

FRANKFURT (dpa-AFX) -Im Umfeld teilweise erholter deutscher Internet-Werte sind die Aktien von Zalando am Dienstag als Dax -Spitzenreiter aufgefallen. Zuletzt zog der Kurs des Online-Modehändlers um fast drei Prozent an. Er knüpfte so an die Stabilisierung vom Vortag an, nachdem die Aktie zuvor ein Tief seit November 2022 erreicht hatte. Mit einem Abschlag von rund einem Viertel sind die Papiere in diesem Jahr bislang der mit Abstand schwächste Dax-Wert.

FRANKFURT Laut dem Stifel-Analysten Benjamin Kohnke sollten Anleger bei Zalando über den derzeitigen marktseitigen Gegenwind hinwegsehen. Dies betonte der Experte des Analysehauses in einer am Dienstag verbreiteten Studie. Er attestierte der Aktie eine "zuletzt schreckliche Entwicklung" wegen der schwindenden Hoffnung, dass sich die Verbraucherausgaben in Europa erholen. Dies paare sich mit der Entwicklung, dass Konsumenten zunehmend wieder in Läden stöberten. Zwar werde das zweite Quartal wohl ein weiteres gedämpftes sein, zum neuen Jahr hin sollte das E-Commerce-Volumen seiner Ansicht nach aber wieder anziehen, gibt sich Kohnke optimistisch. Insofern sieht er in dem reduzierten Aktienkurs eine Einstiegsgelegenheit. Auch wenn er das Kursziel wegen gesenkter langfristiger Umsatzerwartungen auf 40 Euro reduzierte, sieht er auf dem aktuellen Kursniveau etwa 60 Prozent Potenzial. Mit HelloFresh erholte sich am Dienstag auch ein anderer deutscher Internet-Wert, der in diesem Jahr auf eine dürftige Kursentwicklung zurückblickt. Beim Kochboxenlieferanten gab es am Dienstag einen Anstieg um 3,6 Prozent. Erstveröffentlichung: 13.06.2023, 11:21 Uhr