 AKTIE IM FOKUS: Zalando gefragt - Abschied von Jim Freeman als Orga-Vorstand

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aktien von Zalando sind am Montag zu einem der besten Dax-Werte aufgestiegen. Die Papiere profitierten Händlern zufolge mit einem Anstieg um 2,8 Prozent von Medienberichten, in denen es um den wohl beschlossenen Abschied des Organisations-Strategen Jim Freeman geht, sobald dessen Vertrag im März 2023 ausläuft. Laut dem "Manager Magazin" ist Freemans Position so bedeutend, dass es sich um den Verlust des "De facto"-Konzernchefs handele. Der Amerikaner galt demnach als bislang wichtigster Vorstand des Online-Modehändlers.

FRANKFURT Einem Börsianer zufolge wird der Weggang begrüßt, denn Freeman ist laut Manager Magazin offensichtlich wegen seiner Personalführung umstritten. Auch in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit dem Zalando-Gründer David Schneider wurde sein Abschied thematisiert. Darin heißt es aber, es sei ohnehin klar gewesen, dass Freeman den Konzern verlässt, sobald sein Mandat für eine Neugestaltung der Organisation abgelaufen ist.

Marktbeobachter Andreas Lipkow glaubt aber auch, dass Anleger am Montag in Zalando einen Qualitätswert mit Wachstumspotenzial und der Chance auf wieder bessere Börsenzeiten sehen. Noch sind die Titel mit einem Abschlag von knapp 55 Prozent in diesem Jahr der schlechteste Dax-Wert, knapp vor Adidas und Puma. Auch die beiden Sportartikel-Konzerne haben aktuell in diesem Jahr mehr als die Hälfte verloren, mitunter bedingt von den Sorgen, die sich Anleger derzeit um das Konsumverhalten machen.

"In Anbetracht der hohen Kursrückgänge in dem aktuellen Börsenjahr sehen einige Marktteilnehmer gute Chancen für eine nachhaltige Wende im kommenden Jahr", so Lipkow weiter. Der Effekt anspruchsvoller Vergleichszahlen aus dem Jahr 2021, als die Pandemie dem Online-Handel noch in die Karten spielte, werde im kommenden Jahr nicht mehr spürbar sein und die Wachstumsperspektiven dürften mit einer wieder anziehenden Konjunktur in Europa wieder besser werden, argumentierte der Experte.