AKTIE IN FOKUS: Fielmann schwach - Berenberg: Margenkonsens ist zu optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Nach einer negativen Studie der Berenberg Bank sind Papiere von Fielmann am Freitag unter Druck geraten. Sie rutschten um über 6 Prozent auf 35,26 Euro ab. Nach der kräftigen Erholung vom Tief seit 2010 bei 27,56 Euro in den vergangenen fünf Wochen landeten sie damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie.