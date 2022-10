 Aktien Asien/Pazifik: Anstieg setzt sich verlangsamt fort

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -An Asiens wichtigsten Aktienmärkten ist die Erholung am Mittwoch mit gebremsten Tempo weitergegangen. An den chinesischen Festlandbörsen pausierte unterdessen der Handel angesichts der Goldenen Woche, während in Indien das Geschäft ebenfalls wegen eines Feiertags ruhte.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY Die Euphorie vom Wochenbeginn flachte damit etwas ab. Sinkende US-Futures trugen zu dieser Entwicklung bei. "Grund für die gestrige Zuversicht war die Erwartung auf weniger aggressive Notenbanken", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Wie tragfähig die Zuversicht der Märkte auf ein rasches Ende der Zinserhöhungen ist, dürften Ende der Woche die Daten zum US-Arbeitsmarktbericht zeigen. Einen Vorgeschmack hierauf könnte es heute mit dem ADP-Report zur Lage des privaten Sektors im September geben." Der japanische Nikkei-225 legte um weitere 0,48 Prozent auf 27 120,53 Punkte zu. Die am Vortag geschlossene Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong holte mit deutlichen Gewinnen die Rally vom Dienstag nach. Der Hang Seng stieg zuletzt um 6,14 Prozent auf 18 127,48 Punkte. Der australische S&P ASX 200 zog um 1,74 Prozent auf 6815,68 Punkte an. Damit profitierte die Börse weiterhin von dem kleiner als erwartet ausgefallenen Zinsschritt der Notenbank des Landes am Vortag. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

