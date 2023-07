 Aktien Asien/Pazifik: China leidet unter schwachen Daten - Kein Handel in Tokio

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Asiens Börsen sind nach einem verhaltenen Wochenausklang auch am Montag nicht wieder in Schwung gekommen. An den chinesischen Handelsplätzen ging es angesichts enttäuschender heimischer Konjunkturdaten deutlich bergab. Etwas besser hielten sich die Aktienkurse in Australien. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY Die chinesische Volkswirtschaft war im zweiten Quartal zwar gegenüber 2022 stärker als zum Jahresauftakt gewachsen, aber hinter den Erwartungen von Experten zurückgeblieben. Zudem enttäuschte die heimische Notenbank zunächst Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der 300 größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte daraufhin rund ein Prozent auf 3860 Punkte ein. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fand heute kein Handel statt. Dagegen schloss der australische S&P ASX 200 lediglich knapp im Minus bei rund 7300 Punkten. Er hatte sich bereits am Freitag vergleichsweise gut geschlagen.