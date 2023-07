Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Chinesische Aktien erholten sich dabei mit deutlichen Gewinnen von den Verlusten am Vortag. An den übrigen Marktplätzen waren die Anstiege zumeist verhaltener.