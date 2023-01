Aktien Asien/Pazifik: Deutliches Plus in Tokio - Neujahrspause in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Mit Rückenwind von der Wall Street hat die Börse in Tokio zum Wochenstart zugelegt. Die chinesischen Aktienmärkte blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Neben China und Hongkong wurde am Montag auch in Singapur und Südkorea nicht gehandelt.