Aktien Asien/Pazifik: Kurse treten auf der Stelle - geringe Inflation in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Trotz brauchbarer US-Vorgaben kamen die Märkte in Fernost nicht in Schwung. Die Veränderungen blieben erneut überschaubar.